Останки лидера боевиков Доку Умарова, предположительно, обнаружены в Ингушетии
25 сентября 2017, 20:09
С 2010-го лидер «Имарата Кавказ» числился в составленном США списке международных террористов.
Тело ликвидированного в 2013 году Доку Умарова, предположительно, обнаружено в горах Ингушетии. Как стало известно РЕН ТВ, останки террориста и его охранников доставлены в столицу для проведения экспертиз и точного установления личностей.
По информации РЕН ТВ, операция по извлечению тел нескольких боевиков была проведена в конце прошлой недели. Сейчас останки находятся в одном из столичных судебно-медицинских центров. Специалистам предстоит провести экспертизы, с помощью которых будут точно установлены личности убитых террористов.
Сообщений об уничтожении Доку Умарова было как минимум 12. Первое из них датируется 2000 годом. В декабре 2013 года глава Чеченской республики на пресс-конференции выразил уверенность, что Доку Умаров давно мертв, а тот, что найдет его труп, "станет великим воином". В январе 2014-го он вновь сделал заявление о гибели Умарова, сославшись на запись переговоров главарей боевиков, обсуждавших, кто станет преемником террориста № 1.
8 апреля 2014-го директор ФСБ Александр Бортников официально заявил, что Доку Умаров мертв.
Летом 2014 года глава Чечни опубликовал фото мертвого Доку Умарова. Снимок, по некоторым данным, продал один из присутствовавших при гибели главаря боевиков.
Несмотря на официальные заявления, тело Умарова найдено не было. О его предположительном местонахождении стало известно лишь недавно, после чего была спланирована и проведена операция по извлечению останков и транспортировке их в Москву. В настоящий момент экспертам предстоит официально установить, что обнаружены останки именно Доку Умарова.
Доку Умаров на протяжении многих лет был одним из самых опасных террористов в мире, даже по версии американского ФБР, он был включен в список 10 самых опасных криминальных лидеров. На счету Умарова несколько крупных терактов на территории России, в частности, подрыв "Невского экспресса" в 2009 году, взрывы в столичном метро в 2010-м и взрыв в аэропорту Домодедово в 2011-м.
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