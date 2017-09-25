В работе Skype по всему миру произошел сбой
25 сентября 2017, 18:56
Проблемы при вхоже в сервис возникли у пользователей в России, Белоруссии и Украины.
В работе Skype по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.
Проблемы при вхоже в сервис возникли у пользователей в России, Белоруссии и Украины.
Также технический сбой затронул Великобританию, Филиппины, Вьетнам и ряд стран Европы.
Ранее произошел масштабный сбой в работе Skype по всему миру произошел 3 августа.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879817-6ebec73b949c8e5c7246d5c44d445eed
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...