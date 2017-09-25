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В работе Skype по всему миру произошел сбой

25 сентября 2017, 18:56

Проблемы при вхоже в сервис возникли у пользователей в России, Белоруссии и Украины.

В работе Skype по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.

Проблемы при вхоже в сервис возникли у пользователей в России, Белоруссии и Украины.

Также технический сбой затронул Великобританию, Филиппины, Вьетнам и ряд стран Европы.

Ранее произошел масштабный сбой в работе Skype по всему миру произошел 3 августа.

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