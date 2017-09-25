Что казахстанцам ждать от погоды в ближайшие дни
25 сентября 2017, 21:08
Холодный антициклон охватил всю территорию Казахстана.
В центральных и северных областях прогнозируют выпадение снега. В южных и восточных областях сохранятся теплые дни без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8 градусов, передает 24.kz
Молдир Ескалиева, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:
- В ближайшие трое суток по Астане погода без осадков, ночью 26-го температура минусовая - 2-4 градуса мороза, затем повышение до +2, дневная температура около 8-10 градусов тепла.
По Алматы также двое суток без осадков, мы ожидаем дождь днем. Ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла, а днем 18-20 градусов тепла.
Фото: omskzdes.ru
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