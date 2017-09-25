Что казахстанцам ждать от погоды в ближайшие дни

В центральных и северных областях прогнозируют выпадение снега. В южных и восточных областях сохранятся теплые дни без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8 градусов , передает , передает 24.kz





Молдир Ескалиева, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:





- В ближайшие трое суток по Астане погода без осадков, ночью 26-го температура минусовая - 2-4 градуса мороза, затем повышение до +2, дневная температура около 8-10 градусов тепла.





По Алматы также двое суток без осадков, мы ожидаем дождь днем. Ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла, а днем 18-20 градусов тепла.



