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Что казахстанцам ждать от погоды в ближайшие дни

25 сентября 2017, 21:08

Холодный антициклон охватил всю территорию Казахстана.

В центральных и северных областях прогнозируют выпадение снега. В южных и восточных областях сохранятся теплые дни без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8 градусов, передает 24.kz

Молдир Ескалиева, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:

- В ближайшие трое суток по Астане погода без осадков, ночью 26-го температура минусовая - 2-4 градуса мороза, затем повышение до +2, дневная температура около 8-10 градусов тепла.

По Алматы также двое суток без осадков, мы ожидаем дождь днем. Ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла, а днем 18-20 градусов тепла.

Фото: omskzdes.ru

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