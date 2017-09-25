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Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 11%

25 сентября 2017, 21:25

В целом общая сумма накоплений на 1 сентября этого года превысила отметку в 7 триллионов 420 миллиардов тенге.

С начала года пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 11%, а именно более чем на 740 миллиардов тенге. Об этом в ходе брифинга в Алматы сообщили руководители Единого накопительного пенсионного фонда, передает 24.kz

В целом общая сумма накоплений на 1 сентября этого года превысила отметку в 7 триллионов 420 миллиардов тенге.

В ЕНПФ открыто более 10 миллионов счетов вкладчиков. Сумма чистого инвестдохода с начала года составила почти 400 миллиардов тенге.

Жанара Тулегенова, управляющий директор АО «ЕНПФ»:

- По состоянию на 1 сентября доходность пенсионных активов составляет 5,78%, что превышает уровень инфляции на 1,9%, которая составляет 3,9%. В настоящее время доход обгоняет инфляцию, но прогнозировать, как это будет до конца года, мы не можем, потому что как уже говорилось - все будет зависеть от рыночной ситуации. В ЕНПФ также отметили положительную динамику. В частности, на 1 сентября открыто 432 тысячи счетов, на которых собрано почти 130 миллиардов тенге. Лидерами по вкладчикам являются предприятия Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

Жанара Тулегенова, управляющий директор АО «ЕНПФ»:

- Если по сумме в разрезе отраслей, то наибольшее количество взносов перечисляется - это бурение, добыча и переработка нефти - 39 млрд пенсионных накоплений. Горные работы - 31 млрд, транспортные работники - 17,8 млрд, общие профессии - 17 млрд, металлургическое производство - 5 млрд это цветные металлы и 5 млрд - черная металлургия.

Фото: yk-news.kz

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