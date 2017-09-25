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В МИД КНДР обвинили США в развязывании войны

25 сентября 2017, 21:28

Ранее стало известно, что большинство американцев не поддерживают упреждающий удар по Северной Корее.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что США первыми «развязали войну», сообщает Reuters.

«Весь мир должен четко помнить, что именно США впервые объявили войну нашей стране», — заявил Ли Ен Хо.

Он также отметил, что руководство КНДР будет рассматривать все варианты ответа США.

Ранее стало известно, что большинство американцев не поддерживают упреждающий удар по Северной Корее.

Фото: dni.ru

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