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Когда в Астане официально подключат отопление

25 сентября 2017, 21:45

Срок подключения к теплу наступит 27 сентября.

Как сообщили власти города, в настоящее время энергоисточники, инженерные сети и объекты жизнеобеспечения столицы готовы к началу отопительного сезона 2017/18 гг., передает официальный сайт города Астаны.

По Правилам проведения отопительного сезона в городе Астане при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа о начале отопительного сезона.

Согласно данным правилам, срок подключения тепла в этом сезоне наступает 27 сентября. Однако с ростом положительных температур наружного воздуха эти сроки могут корректироваться.

Тем не менее в настоящее время осуществляется подача тепла в объекты соцкультбыта (детские сады, школы, другие детские и учебные заведения, а также объекты здравоохранения). Одновременно по заявкам КСК акимат города готов подать тепло отдельным жилым домам при наличии паспортов готовности.

Фото: c-ib.ru



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