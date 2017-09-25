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Эксперты назвали смартфон с лучшей камерой

25 сентября 2017, 21:54

iPhone 8 Plus заслужил 94 балла из 100, iPhone 8 — 92.

"Айфоны" вернули себе звание смартфонов с лучшей камерой на рынке. По результатам исследования, проведенного авторами фотобенчмарка DxOMark, по качеству съемки новинки Apple впервые за несколько лет превзошли конкурентов на Android, передает hitech.vesti.ru

iPhone 8 Plus заслужил 94 балла из 100, iPhone 8 — 92. По словам экспертов, производительность Plus-версии в HDR — "одна из лучших, что мы видели на любом устройстве". Эта модель обладает "лучшим зумом" и "лучшей съемкой с эффектом боке", а её функция распознавания лиц является выдающейся.

Оценки iPhone X, который будет доступен в России для заказа с пятницы, 27 октября, а поступит в продажу 3 ноября, скорее всего, окажутся еще выше. "Юбилейный" смартфон, напомним, обладает функцией оптической стабилизации изображения, а также телеобъективом с более широкой апертурой.

Фото: vesti.ru

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