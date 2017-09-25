«Сарыарка» всухую обыграла «Металлург» в матче ВХЛ
25 сентября 2017, 21:56
«Сарыарка» — «Металлург» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
В рамках чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде сыграла с новокузнецким «Металлургом», передает Sports.kz
В первом периоде карагандинец Даниил Ердаков открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Исаак Валицкий и Айрат Зиазов из «Сарыарки» забросили безответные шайбы в ворота гостей.
30 сентября в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» в сыграет с «Химиком».
«Сарыарка» — «Металлург» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 — 16:06 Ердаков. В равенстве
2:0 — 41:34 Валицкий (Поляков). В равенстве
3:0 — 44:04 Зиазов (Альшевский, Иванов). В большинстве
Вратари: Гелашвили — Литвинов
Штраф: 10:10 (2:4, 4:2, 4:4).
Фото: sports.kz
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