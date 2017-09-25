«Сарыарка» всухую обыграла «Металлург» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде сыграла с новокузнецким «Металлургом» , передает , передает Sports.kz





В первом периоде карагандинец Даниил Ердаков открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Исаак Валицкий и Айрат Зиазов из «Сарыарки» забросили безответные шайбы в ворота гостей.





30 сентября в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» в сыграет с «Химиком».





«Сарыарка» — «Металлург» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)





Шайбы:

1:0 — 16:06 Ердаков. В равенстве

2:0 — 41:34 Валицкий (Поляков). В равенстве

3:0 — 44:04 Зиазов (Альшевский, Иванов). В большинстве





Вратари: Гелашвили — Литвинов

Штраф: 10:10 (2:4, 4:2, 4:4).











