Астанинский «Барыс» уступил санкт-петербургскому СКА
25 сентября 2017, 22:07
«Барыс» — СКА 1:4.
Хоккеисты "Барыса" уступили питерскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 25 сентября, в Астане и завершилась со счетом 1:4. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Начало матча осталось за гостями. Форвард СКА Сергей Калинин оформил дубль за шести минут, причем первую шайбу он забросил уже на 58-й секунде.
Второй период также лучше провели гости. На 23-й минуте в большинстве отличился шведский защитник СКА Патрик Херсли, а на 38-й в равных составах четвертую шайбу в ворота "Барыса" отправил нападающий Александр Барабанов.
Третий период у "Барыса" начался с перестановок на вратарском рубеже: вместо шведа Хенрика Карлссона вышел 22-летний казахстанец Сергей Кудрявцев, который в итоге сыграл на ноль. Блеснули у астанинцев и другие молодые игроки. На 42-й минуте отличился 19-летний воспитанник карагандинского хоккея Кирилл Полохов, а ассистировали защитнику нападающие Антон Сагадеев и Артем Лихотников. После этого счет уже не менялся - 1:4.
Для "Барыса" это поражение стало шестым в КХЛ и вторым подряд на своем льду - с 22 очками астанинцы занимают шестое место в Восточной конференции. Не имеющий поражений СКА одержал 15-ю подряд победу в 15 матчах - с 42 баллами питерцы уверенно идут на первом месте на Западе, опережая ближайшего конкурента на 14 очков.
В следующем матче "Барыс" 27 сентября на своем льду примет "Локомотив". Эта игра станет последней в домашней серии и начнется в 19:30 по времени Астаны.
Фото: пресс-службы клуба
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com