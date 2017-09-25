Астанинский «Барыс» уступил санкт-петербургскому СКА

Хоккеисты "Барыса" уступили питерскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz





Игра проходила сегодня, 25 сентября, в Астане и завершилась со счетом 1:4. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.





Начало матча осталось за гостями. Форвард СКА Сергей Калинин оформил дубль за шести минут, причем первую шайбу он забросил уже на 58-й секунде.





Второй период также лучше провели гости. На 23-й минуте в большинстве отличился шведский защитник СКА Патрик Херсли, а на 38-й в равных составах четвертую шайбу в ворота "Барыса" отправил нападающий Александр Барабанов.





Третий период у "Барыса" начался с перестановок на вратарском рубеже: вместо шведа Хенрика Карлссона вышел 22-летний казахстанец Сергей Кудрявцев, который в итоге сыграл на ноль. Блеснули у астанинцев и другие молодые игроки. На 42-й минуте отличился 19-летний воспитанник карагандинского хоккея Кирилл Полохов, а ассистировали защитнику нападающие Антон Сагадеев и Артем Лихотников. После этого счет уже не менялся - 1:4.



