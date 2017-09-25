В мультфильме «Незнайка на Луне» нашли непристойные сцены

В частности, пользователи приводят несколько кадров с персонажем по имени Звездочка, которая по сюжету работает журналистом. Зрители подметили, что мультипликаторы изобразили героиню в предельно коротком красном платье.

Также вспомнили о другом персонаже, Ромашке. Она время от времени тоже представала в неоднозначных позах, обнажающих ее нижнее белье.





Некоторые посетители портала отметили, что подобные сцены способны побудить к действию педофилов. Другие высказали мнение, что, несмотря на вольности, допущенные создателями мультфильма, и фильм, и одноименная книга Николая Носова, по которой он снят, достойны всяческих похвал.





Мультфильм «Незнайка на Луне» вышел в 1997 году. Он был снят на основе иллюстраций художника Генриха Валька, который оформил самое первое издание книги в 1965 году. «Незнайка» имеет возрастной рейтинг «12 плюс».





Ранее в сентябре сервис Netflix снял с эфира эпизод детского мультсериала «Пчелка Майя: Новые приключения» из-за жалоб зрителей, которые обнаружили граффити, изображающее мужской половой орган.