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В мультфильме «Незнайка на Луне» нашли непристойные сцены

25 сентября 2017, 22:16

Некоторые сцены из мультика, якобы, способны побудить к действию педофилов.

Пользователи портала Pikabu разглядели недетские сцены в мультфильме «Незнайка на Луне». Посетители сайта отыскали несколько эпизодов, которые, на их взгляд, содержат сексуальный подтекст, передает Lenta.ru

В частности, пользователи приводят несколько кадров с персонажем по имени Звездочка, которая по сюжету работает журналистом. Зрители подметили, что мультипликаторы изобразили героиню в предельно коротком красном платье.



Также вспомнили о другом персонаже, Ромашке. Она время от времени тоже представала в неоднозначных позах, обнажающих ее нижнее белье.

Некоторые посетители портала отметили, что подобные сцены способны побудить к действию педофилов. Другие высказали мнение, что, несмотря на вольности, допущенные создателями мультфильма, и фильм, и одноименная книга Николая Носова, по которой он снят, достойны всяческих похвал.

Мультфильм «Незнайка на Луне» вышел в 1997 году. Он был снят на основе иллюстраций художника Генриха Валька, который оформил самое первое издание книги в 1965 году. «Незнайка» имеет возрастной рейтинг «12 плюс».

Ранее в сентябре сервис Netflix снял с эфира эпизод детского мультсериала «Пчелка Майя: Новые приключения» из-за жалоб зрителей, которые обнаружили граффити, изображающее мужской половой орган.

Фото: Pikabu



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