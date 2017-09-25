В Карагандинской области задержали похитителей арматуры на общую сумму 800 тысяч тенге

Транспортная полиция «по горячим следам» задержала похитителей арматуры на общую сумму более 820 тысяч тенге , сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.





Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на ст. Караганда-Сортировочная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Карагандинской области 1988, 1993 годов рождения, которые совершили кражу арматуры в количестве 85 штук с вагона грузового поезда на станции Нура Карагандинской области.









Задержанные дали признательные показания.





Вещественные доказательства изъяты.





В настоящее время выясняется причастность задержанных лиц к аналогичным ранее совершенным преступлениям.





Фото: пресс-службы







