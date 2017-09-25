В Карагандинской области задержали похитителей арматуры на общую сумму 800 тысяч тенге
25 сентября 2017, 22:34
Задержанные дали признательные показания.
Транспортная полиция «по горячим следам» задержала похитителей арматуры на общую сумму более 820 тысяч тенге, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.
Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на ст. Караганда-Сортировочная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Карагандинской области 1988, 1993 годов рождения, которые совершили кражу арматуры в количестве 85 штук с вагона грузового поезда на станции Нура Карагандинской области.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража).
Задержанные дали признательные показания.
Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время выясняется причастность задержанных лиц к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Фото: пресс-службы
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