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В Карагандинской области задержали похитителей арматуры на общую сумму 800 тысяч тенге

25 сентября 2017, 22:34

Задержанные дали признательные показания.

Транспортная полиция «по горячим следам» задержала похитителей арматуры на общую сумму более 820 тысяч тенге, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на ст. Караганда-Сортировочная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Карагандинской области 1988, 1993 годов рождения, которые совершили кражу арматуры в количестве 85 штук с вагона грузового поезда на станции Нура Карагандинской области.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража).

Задержанные дали признательные показания.

Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время выясняется причастность задержанных лиц к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Фото: пресс-службы



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