Телеканал HBO представил видео "Ничья в пустыне" о бое Головкин - Альварес

Также появился перевод ролика на русский язык.

Телеканал HBO представил видео "Ничья в пустыне" о бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО ), передает ), передает Vesti.kz.





Поединок в Лас-Вегасе проходил 16 сентября. По итогам 12 раундов решением судей была зафиксирована ничья. Это позволило Головкину защитить титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.





Название ролика связано с тем, что Лас-Вегас находится в центральной части пустыни Мохаве.











