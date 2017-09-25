Телеканал HBO представил видео "Ничья в пустыне" о бое Головкин - Альварес
25 сентября 2017, 22:49
Также появился перевод ролика на русский язык.
Телеканал HBO представил видео "Ничья в пустыне" о бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе проходил 16 сентября. По итогам 12 раундов решением судей была зафиксирована ничья. Это позволило Головкину защитить титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.
Название ролика связано с тем, что Лас-Вегас находится в центральной части пустыни Мохаве.
Фото: c официального твитера HBO
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