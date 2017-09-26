Силовики Ингушетии не подтвердили информацию о нахождении останков Умарова

Ранее СМИ сообщили о том, что тело Умарова и его охранников найдено в горах в Джейрахском районе республики.

Представители правоохранительных органов Ингушетии пока не могут подтвердить сообщение об обнаружении останков террориста Доку Умарова, передает передает Росбалт





«Мы не можем подтвердить информацию об обнаружении останков лидера бандподполья Доку Умарова и его охранников в горной части республики. Для этого необходимы соответствующие сведения, пока их у нас нет», — приводит «Интерфакс» заявление источника в среде силовиков.





Ранее СМИ сообщили о том, что тело Умарова и его охранников найдено в горах в Джейрахском районе республики.



