Силовики Ингушетии не подтвердили информацию о нахождении останков Умарова
26 сентября 2017, 00:05
Ранее СМИ сообщили о том, что тело Умарова и его охранников найдено в горах в Джейрахском районе республики.
Представители правоохранительных органов Ингушетии пока не могут подтвердить сообщение об обнаружении останков террориста Доку Умарова, передает Росбалт.
«Мы не можем подтвердить информацию об обнаружении останков лидера бандподполья Доку Умарова и его охранников в горной части республики. Для этого необходимы соответствующие сведения, пока их у нас нет», — приводит «Интерфакс» заявление источника в среде силовиков.
Ранее СМИ сообщили о том, что тело Умарова и его охранников найдено в горах в Джейрахском районе республики.
Фото: rosbalt.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879834-f93f578a6761479cb620e9b18e0a42dd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...