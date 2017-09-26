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Свыше тридцати состоятельных жителей Алматы стали «невыездными»

26 сентября 2017, 00:15

Помимо запрета на выезд за пределы страны, приостановлены операции по банковским счетам неплательщиков.

Свыше тридцати состоятельных жителей Алматы стали «невыездными». О том, что им запрещено покидать пределы Казахстана сообщил заместитель руководителя Управления госдоходов по Медеускому району Алматы Уалихан Алибеков, передает телеканал Астана.

Поводом для ограничения выезда послужила налоговая задолженность. Около 180 владельцев элитных особняков задолжали в городской бюджет 36 миллионов тенге. Погасить задолженность должны были до первого июля 2017 года. Сегодня из этой суммы уплачено лишь 17 миллионов тенге. Оставшуюся сумму в 19 миллионов тенге должники обязаны погасить до первого октября. Перечень фамилий должников опубликован на сайте профильного ведомства, - уточнил спикер.

По ним материалы переданы в суд. Помимо запрета на выезд за пределы страны, приостановлены операции по банковским счетам неплательщиков.

Уалихан Алибеков, заместитель руководителя УГД по Медеускому району г. Алматы:

Основная часть этих домов расположена выше у нас по улице Достык и в Горном Гиганте. За несвоевременную уплату в настоящее время идет пеня. Пеня за каждый день просрочки у нас составляет 2,5 кратной ставки рефинансирования Национального банка, за каждый просроченный день.





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