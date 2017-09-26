Свыше тридцати состоятельных жителей Алматы стали «невыездными». О том, что им запрещено покидать пределы Казахстана сообщил заместитель руководителя Управления госдоходов по Медеускому району Алматы Уалихан Алибеков , передает , передает телеканал Астана.





Поводом для ограничения выезда послужила налоговая задолженность. Около 180 владельцев элитных особняков задолжали в городской бюджет 36 миллионов тенге. Погасить задолженность должны были до первого июля 2017 года. Сегодня из этой суммы уплачено лишь 17 миллионов тенге. Оставшуюся сумму в 19 миллионов тенге должники обязаны погасить до первого октября. Перечень фамилий должников опубликован на сайте профильного ведомства, - уточнил спикер.





По ним материалы переданы в суд. Помимо запрета на выезд за пределы страны, приостановлены операции по банковским счетам неплательщиков.





Уалихан Алибеков, заместитель руководителя УГД по Медеускому району г. Алматы:





Основная часть этих домов расположена выше у нас по улице Достык и в Горном Гиганте. За несвоевременную уплату в настоящее время идет пеня. Пеня за каждый день просрочки у нас составляет 2,5 кратной ставки рефинансирования Национального банка, за каждый просроченный день.















