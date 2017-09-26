Казахстан выиграл 14 медалей в десятый день Азиатских игр
26 сентября 2017, 01:12
После десяти дней у Казахстана 79 медалей (23-24-32) и команда занимает пятое место в медальном зачете.
В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.
В десятый игровой день сборная Казахстана завоевала 14 медалей. «Золото» выиграли Динара Жумабаева (самбо), Роман Трусов и Адиль Каскабай (оба — плавание), «серебро» — Темирлан Ихсангалиев, Гульнур Ерболова (оба — самбо), мужская команда Казахстана (велотрек), Александра Аборнева (тяжелая атлетика), Жулдыз Ешимова, Аяулым Касымова (обе — борьба), «бронзу» — Исатай Асканбай, Гамылжан Абдрахманов, Амандык Асаулы (все — самбо), мужская команда Казахстана (плавание) и Адилет Давлумбаев (борьба).
После десяти дней у Казахстана 79 медалей (23-24-32) и команда занимает пятое место в медальном зачете.
Медальный зачет (25 сентября):
1. Туркменистан — 229 (85-65-79)
2. Китай — 78 (34-24-20)
3. Иран — 102 (26-18-58)
5. Казахстан — 79 (23-24-32).
Фото: sports.kz
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