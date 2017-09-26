В Белом доме опровергли объявление войны Северной Корее

Вашингтон не объявлял войну Северной Корее, подобные заявлены абсурдны. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс,

Представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепа США Катина Адамс подтвердила, что заявление Пхеньяна об объявлении войны со стороны США не соответствует действительности, но в то же время Вашингтон продолжит добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости.





Ранее 25 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. «Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать контрмеры, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны», — предупредил глава внешнеполитического ведомства республики.





Ранее, 23 сентября, Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты. «У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР», — заверил он.





В тот же день бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. В Пентагоне отметили, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу».