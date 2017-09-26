Из-за приписок чиновников в Карагандинской области 3 школы остались без угля

Еще в 20 учебных заведениях уголь, по сведениям пресс-службы акимата, завезли не в полном объеме - около 33 процентов.

Заместитель акима Жанааркинского района и руководитель мониторинговой рабочей группы по подготовке Карагандинской области к отопительному сезону будут наказаны за приписки о фиктивных запасах угля , передает , передает МИА «Казинформ»





Фиктивная благоприятная ситуация, существовавшая только на бумаге, привела к тому, что в три школы Жанааркинского района уголь не доставили вообще. Еще в 20 учебных заведениях уголь, по сведениям пресс-службы акимата, завезли не в полном объеме - около 33 процентов.





В отчете по состоянию на 13 сентября был указан запас в объеме 6 600 тонн, а в наличии оказалось всего 2 800 тонн. Факты приписок озвучил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на аппаратном совещании. «В Жанаарке по моему поручению работала рабочая группа, которая выявила недостоверность данных. Почему так происходит? Все лето мне докладывали, что все хорошо! Наказать всех, кто причастен в районе. И тех, кто ездил, тоже. Они меня вместе обманывали. Заместителя акима Жанааркинского района - наказать, руководителя рабочей группы - наказать», - заявил Ерлан Кошанов.





Всем акимам и руководителям отделов жилищно-коммунального хозяйства дано поручение активизироваться и основательно подготовиться к зиме. «До завершения ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону осталась одна неделя, - доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Кайрат Бегимов. - Готовность к зиме составляет 95 процентов. Из 39 котлов отремонтированы 26, из 19 турбин - 13. Ремонт продолжается на 8 котлах и 4 турбинах. Для остальных сроки ремонта еще не наступили. Отстают от плана два объекта - ТЭЦ-2 Темиртау и Жезказганская ТЭЦ. Акимы этих городов уверяют, что вступят в отопительный сезон подготовленными».





Автор: Айнур Балакешова



