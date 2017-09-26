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С 1 октября 2017 года осуществляется запуск ИС «АСТАНА-1» Модуль «Транзит»

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что с 1 октября 2017 года будет осуществлен запуск в опытную эксплуатацию информационной системы «АСТАНА-1» Модуль «Транзит» (предварительное информирование, контроль в пункте пропуска, интегрированный контроль, таможенный контроль по запретам и ограничениям, декларирование транзитных товаров, документ временного хранения товаров).

По всем интересующимся вопросам необходимо обращаться по телефонам (8 7172) 70-99-36; 70-99-61.


26 сентября 2017, 07:35
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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