С 1 октября 2017 года осуществляется запуск ИС «АСТАНА-1» Модуль «Транзит»

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что с 1 октября 2017 года будет осуществлен запуск в опытную эксплуатацию информационной системы «АСТАНА-1» Модуль «Транзит» (предварительное информирование, контроль в пункте пропуска, интегрированный контроль, таможенный контроль по запретам и ограничениям, декларирование транзитных товаров, документ временного хранения товаров).

По всем интересующимся вопросам необходимо обращаться по телефонам (8 7172) 70-99-36; 70-99-61.