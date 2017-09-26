Казахстанцев призывают стать внимательнее к пожилым людям

Казахстанцев призывают быть более чуткими к престарелым родителям, коллегам и соседям. Им чаще нужна не столько финансовая помощь, сколько искреннее участие, рассказывают волонтеры акции «Қарттарым, аман-саумысын». Ее сегодня запустили партия «Нұр Отан» и молодежное крыло «Жас Отан» , сообщает , сообщает телеканал Астана





Акция посвящена предстоящему международному Дню пожилых людей и является частью масштабного проекта «С заботой о старшем поколении». Ежедневные субботники дома и на огороде у одиноких ветеранов и пенсионеров. Так выглядит расписание жасотановцев. Только в первый день акции они посетили две семьи. Рабиге Мамедбаковой - инвалиду второй группы - перекопали огород и помогли сделать двор еще немного краше. Помощь нужна и Лилии Тайхерб.





Бабушка посадила огород, но этой осенью у 70-летней дочери прихватило сердце. Да и самой Лилии Карловне здоровье больше не позволяет выходить на улицу. Через неделю отличник народного просвещения отметит 93-й день рождения.





Небольшой такой презент от партии «Нұр Отан». Спасибо большое, спасибо, что не забываете. Для меня это очень важно. Тут ребята помогут вам в огороде. Заботу о людях старшего поколения многие страны закрепляют на законодательном уровне, рассказывает Баян Ахметжанова, президент общественного объединения «Ардагер».





Баян Ахметжанова, президент общественного объединения «Ардагер»: Но у нас заложено в нашу культуру. Это наша ценность, жить, оказывая помощь пожилым людям. Чтобы пожилые находясь рядом с молодыми, они всегда знали, что они в безопасности. Они иногда нуждаются не в продуктах питания, они больше нуждаются во внимании. Пожилым людям нужны центры развития пожилого человека где они могли бы собираться со сверстниками, вести беседы за чашкой чая. Движущей силой акции «Қарттарым, аман-саумысын» станут волонтеры. Причем не только молодые.





Мария Лигай в этом году стала самым возрастным волонтером выставки ЕХРО. Она не только курировала деятельность пятисот студентов и школьников, но и сама активно работала «в поле».





Мария Лигай, волонтер ЕХРО-2017: Мне 82, будет 83. Я теперь говорю, перестану преподавать, дайте мне какую-нибудь общественную работу. Потому что мне скучно. Меня пригласили - молодежь будет заботиться о старшем поколении. День пожилых людей и т.д. Я говорю «А я могу заботится, я же забочусь о своих внуках и правнуках. Для большего охвата помощью пожилых людей партия «Нұр Отан» подписала сегодня меморандум с Палатой «Атамекен» и уполномоченными государственными органами. Это продолжение большого партийного проекта, который нацелен на повышение качества жизни ветеранов, тружеников тыла и людей старше 63 лет.





Секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов в своем выступлении отметил, высокая социальная ответственность и адресная помощь - это главные принципы непрерывной модернизации общества.











