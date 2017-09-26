Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В жутком ДТП в Алматы пострадали 4 человека

26 сентября 2017, 06:15

Предположительно Mercedes, проигнорировал знак «Уступи дорогу».

В Алматы в результате столкновения двух автомашин пострадало 4 человека, передает МИА «Казинформ».

ДТП произошло на пересечении улиц Гайдара и Карасай батыра. Автомобиль Mazda двигался по Карасай батыра в западном направлении, Mercedes - по Гайдара на север.



Предположительно Mercedes, проигнорировав знак «Уступи дорогу», столкнулся с Mazda, которая от удара отлетела в забор.



В результате столкновения пострадали 4 человека. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.



Фото: inform.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...