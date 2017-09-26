В жутком ДТП в Алматы пострадали 4 человека
26 сентября 2017, 06:15
Предположительно Mercedes, проигнорировал знак «Уступи дорогу».
В Алматы в результате столкновения двух автомашин пострадало 4 человека, передает МИА «Казинформ».
ДТП произошло на пересечении улиц Гайдара и Карасай батыра. Автомобиль Mazda двигался по Карасай батыра в западном направлении, Mercedes - по Гайдара на север.
Фото: inform.kz
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