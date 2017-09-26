Названы самые дорогие мировые бренды
26 сентября 2017, 06:53
В пятерку самых дорогих мировых брендов вошли Coca-Cola ($69,73 млрд) и Amazon ($64,8 млрд).
Консалтинговое агентство Interbrand опубликовало список самых дорогих брендов в мире, передает РИА Новости.
На первой строчке рейтинга расположилась компания Apple, стоимость которой составляет чуть более 184 миллиардов долларов. На втором месте расположилась компания Google, которая по подсчетам Interbrand стоит почти 142 миллиарда долларов. Тройку самых дорогих брендов в мире замкнула Microsoft, которая стоит почти 80 миллиардов долларов.
В пятерку самых дорогих мировых брендов вошли также Coca-Cola ($69,73 млрд) и Amazon ($64,8 млрд).
При составлении рейтинга Interbrand учитывает лишь компании, ведущие свой бизнес как минимум на трех материках и треть выручки которых приходится на операции вне родной страны.
Фото: РИА Новости
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