Ермахан Ибраимов: "Головкину в скором времени нужно подумывать об уходе с ринга"

— Ермахан Сагиевич, уже второй бой Головкин доводит до решения судей. Это связано с уровнем соперников, или он все-таки сдал?





— То, что Головкин не выиграл два своих последних боя досрочно, не значит, что он стал хуже, — это связано с уровнем его соперников в данных поединках. Что Джейкобс, что Альварес — боксеры достаточно опытные, и, естественно, они выглядят сильнее и мощнее предыдущих оппонентов казахстанца. Вот поэтому высокий уровень соперников не дал ему закончить эти бои нокаутом.





— Василий Ломаченко раскритиковал Геннадия Головкина, сказав, что он использовал один джеб против Сауля Альвареса — и весь бой с ним ходил. Вы согласны?





— С высказываниями Ломаченко я не согласен полностью. Геннадий максимально старался закончить бой досрочно, и в голове у него были мысли, прежде всего, об этом. Помимо джеба он пробивал и с другой руки, но подготовка Альвареса не позволила казахстанцу совершить задуманное.





— Как бывший боксер, можете рассказать, что конкретно делал Головкин, чтобы потрясти Альвареса?





— Геннадий, начиная джебами, пытался загнать мексиканца в угол, и это у него периодически получалось. Но когда Альварес оказывался в углу, то ловко уходил оттуда — здесь надо отдать ему должное. Удавалось ему это сделать, прежде всего, за счет быстроты движений, — в этом компоненте, скорости передвижений на ринге, Канело смотрелся предпочтительнее Геннадия. Головкин давил, и когда он зажимал соперника у канатов, то старался нанести шквал ударов, но был предельно осторожен. Наш боксер понимал, что Альварес обладает очень сильным прямым ударом с правой, а также быстрым и мощным джебом, и чтобы не нарваться на такой удар, ему приходилось предостерегаться в своих атаках. Вообще, ничью для Геннадия можно расценивать как удачный исход. Так как бой проходил в Америке, решение судей могло было быть еще хуже, и если бы еще один судья присудил не ничью, а победу Канело, то Геннадий потерял бы свои чемпионские пояса. А так, он сохранил за собой все свои титулы, его авторитет в мире бокса стал еще выше, и, при таком необъективном судействе, это удачный исход.





— Один из сайтов подсчитал статистику ударов боксеров — Головкин только четыре процента наносил в корпус, в основном, стараясь попасть в голову. С чем это может быть связано?





— В психологическом плане Геннадий пытался надломить своего соперника, и, вроде, в середине поединка у него это стало получаться. Но Альварес оказался вполне устойчивым оппонентом и, пропуская удары, показывал Головкину, что они на него не сильно-то и влияют. Это еще больше заводило Геннадия, и он уже был сосредоточен именно на удар в голову Альваресу, чтобы его нокаутировать. К тому же Канело имеет довольно накачанный пресс, и удары по корпусу, возможно, не причиняли бы такого вреда ему, поэтому и шли атаки, в основном, в голову.





— Если бой-реванш состоится, мы сможем ждать чего-то нового от Геннадия, или он будет применять ту же тактику?





— Геннадию нужно прибавить в следующем бою с Альваресом — в первую очередь, в своей скорости. Так же надо действовать джебами — этот удар эффективен против мексиканца, так как он немного ниже казахстанца ростом, — но пробивать их нужно более сильно, чтобы от этого ощущался урон сопернику.





— Как считаете, — раз Альварес выстоял, то в реванше он, скорее всего, будет действовать лучше, это не опасно для Головкина?





— В следующем противостоянии этих боксеров, мне кажется, все же Альваресу нужно больше опасаться Головкина. Альварес, конечно, — отличный боксер, и будет так же хорошо подготовлен, но Геннадий должен будет значительно прибавить и показать себя более мощным по сравнению с первым боем.





— Возможные соперники Головкина — Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс, Мигель Котто и Сергей Деревянченко. С кем из них лучше провести поединок?





— Из этого списка самым актуальным на данный момент видится бой с Сондерсом. Возможно также провести поединок с Котто. А вообще, Геннадию надо уже начинать в скором времени подумывать об уходе с ринга, — все-таки, годы берут свое, и он уже не показывает, прежде всего, ту скорость, которая у него была. Все-таки, боксеру уже 35 лет — и лучше уйти на хорошей, победной волне.





— Промоутер Головкина сообщил, что следующий его бой может пройти в декабре. Насколько это реально — восстановиться и подготовиться к такому сроку?





— Здесь не нужно торопиться, и Геннадию необходимо хорошо отдохнуть — съездить к себе на родину в Майкудук, пообщаться с тренерами, которые его тренировали в молодости. То есть, — отдохнуть не только физически, но и психологически. Набраться сил — и уже потом начинать вести подготовку к следующему поединку. Думаю, примерно в феврале месяце был бы самый оптимальный срок для проведения следующего боя Головкина.



