Назначен новый аким района в Мангистауской области

С 2015 года по настоящее время Бейнеубек Абилов является руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля области.

Распоряжением акима Мангистауской области Ералы Тугжанова Бейнеубек Абилов назначен акимом Бейнеуского района, сообщает МИА " Казинформ ".





Бейнеубек Абилов родился 16 января 1975 года в селе Бейнеу Мангистауской области. В 1998 году окончил Актауский государственный университет по специальности ПСиЭГ, по квалификации инженер-механик. В 2003 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности юриспруденция, по квалификаций юрист. В 2012 году окончил Каспийский государственный университет технологий и инжениринга по специальности строитель, по квалификации инженер-строитель.





Бейнеубек Абилов свою трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом в отделе по делам молодежи, туризма и спорта Актауской городской администраций. 1998 -1999 гг.- работал специалистом АО «Агентство по реорганизации и ликвидаций предприятии».





1999 - 2000 гг. - конкурсный управляющий ТОО «Шагырлы-шомышты».





2000 - 2005 гг. - конкурсный управляющий АО «Жолаушы», ОАО «Каскор-Динаф», ЗАО «Ремгазмонтаж», ТОО «Завод пластиковых масс», 2007 - 2011 гг. занимал должность главного специалиста, начальника отдела, заместителя начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области».





2011 -2012 гг. - начальник отдела лицензирования и аттестаций, и.о директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.





2012 -2015 гг.- руководитель департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.





С 2015 года по настоящее время - руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.



