Победитель "Евровидения-2017" попал в реанимацию

Ранее в сентябре 27-летний музыкант из-за проблем с сердцем был вынужден заявить об уходе со сцены и отмене концертов. Около месяца назад наблюдающие Собрала врачи посоветовали ему сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы отдохнуть.





По данным местного издания Correio da manhà, Собрала подключили к специальному аппарату, поддерживающему работу сердца. График посещения музыканта ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.





Во время участия в "Евровидении" португалец последним из участников конкурса приехал в Киев на открытие конкурса и не участвовал в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.





Выступление Собрала принесло Португалии первую победу в "Евровидении". Музыкант исполнил лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), получившую наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.





Фанаты музыканта, многие пользователи социальный сетей и бывшие участники конкурса "Евровидение" поддержали певца. Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак написал в Facebook, что "силы сердца" Собрала, который в 2017 году "доказал невозможное", "хватит на миллионы людей во всем мире".



