В Калифорнии 8-летнего мальчика забили молотком насмерть, когда он защищал сестрёнку
26 сентября 2017, 08:56
В дом к детям пришёл бывший парень их матери: мужчина лишил зрения женщину, а затем направился к детям.
8-летний Данте Дэниелс скончался от серьёзных повреждений головы через шесть дней после нападения бывшего бойфренда его мамы в Сакраменто, Калифорния. Бабушка мальчика рассказала, что внук хотел спасти семилетнюю сестру Данаю от изнасилования, но мужчина забил его до смерти молотком, сообщает Лайф.
В тот вечер дети играли друг с другом в гостиной, когда в дом ворвался разъярённый мужчина. В результате удара Элизабет лишилась зрения на левый глаз, после чего нападавший стал домогаться девочку. Храбрый Данте заступился за сестру, но для этого ему пришлось пожертвовать собственной жизнью.
Органы погибшего мальчика пожертвовали другим детям. Так, сердце храбреца досталось четырёхлетнему ребёнку из Южной Калифорнии.
Фото: GoFundMe
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