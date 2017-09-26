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В 247 км от Алматы произошло землетрясение

26 сентября 2017, 09:19

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 сентября 2017г. в 07 час 51 мин 47 сек Алматинского времени (26 сентября 2017г. в 01 час 51 мин 47 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 247 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

"Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.29° с.ш. 74.15° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении.

Фото: КирТАГ

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