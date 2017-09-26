В Пекине началась работа 86-й сессии Генассамблеи Интерпола
26 сентября 2017, 09:32
Это событие впервые проходит в Китае.
Восемьдесят шестая сессия Генеральной ассамблеи Интерпола во вторник открылась в Пекине, передает РИА Новости.
С приветственным словом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что министр Владимир Колокольцев прибыл в столицу КНР для участия в Генассамблее Интерпола.
На 185-й сессии ГА Интерпола в прошлом году президентом организации был избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.
Жанна Манукян
© Fotolia / Savvapanf Photo
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