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В Пекине началась работа 86-й сессии Генассамблеи Интерпола

26 сентября 2017, 09:32

Это событие впервые проходит в Китае.

Восемьдесят шестая сессия Генеральной ассамблеи Интерпола во вторник открылась в Пекине, передает РИА Новости.

С приветственным словом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что министр Владимир Колокольцев прибыл в столицу КНР для участия в Генассамблее Интерпола.

На 185-й сессии ГА Интерпола в прошлом году президентом организации был избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

Жанна Манукян
© Fotolia / Savvapanf Photo

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