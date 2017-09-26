Рахмет Мукашев: Международное сообщество за верховенство Конституции

В г. Вильнюсе состоялся 4-й Конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию «Верховенство права и конституционное правосудие в современном мире». О значении и результатах данного мероприятия рассказывает участник, член Конституционного совета РК Рахмет Мукашев - Zakon.kz.

Всемирная конференция является международной ассоциацией органов конституционного контроля, созданной в 2011 году под эгидой Венецианской комиссии Совета Европы. Ее участниками являются органы конституционной юстиции 111 государств. Конституционный совет Республики Казахстан стал членом данной организации с 2013 года.

Очередной 4-й Конгресс прошел на высоком уровне и позволил обсудить актуальные вопросы современного конституционного развития государств. В церемонии торжественного открытия приняли участие Президент Литовской Республики г-жа Даля Грибаускайте, Президент Венецианской комиссии Совета Европы г-н Джанни Букиккио, Вице-Президент Европейского Суда по правам человека г-н Линос-Александр Сицильянос, а также делегации из более чем 90 стран мира и порядка 30 авторитетных международных организаций и правозащитных институтов.

Согласно программе, Конгресс был разделен на четыре сессии - «Различные концепции верховенства права», «Новые вызовы верховенства права», «Право и государство» и «Право и личность». Мне выпала честь выступить обобщающим по первой сессии, в рамках которой с основным докладом выступил исполняющий обязанности Президента Конституционного суда Кореи г-н Ю-Су Ким, а с содокладом - Президент Конституционного совета Алжира г-н Мурад Меделси.

В мировом правовом пространстве принцип верховенства права как конституционная ценность определяет стратегические направления развития национальной политико-правовой системы большинства стран, вставших на путь демократического развития. В 21-м столетии именно верховенство правового закона и в целом верховенство права признаются международным сообществом в качестве важнейших признаков цивилизованного развития государства.

Как показывают результаты исследований, юридические источники верховенства права весьма разнообразны. В некоторых странах принцип верховенства права прямо предусмотрен в конституции и детализируется в национальном законодательстве. Важным источником признаются международно-правовые документы - Устав Совета Европы, Договор о Европейском Союзе, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Устав Венецианской комиссии и другие.

Многими участниками Конгресса подчеркивалось, что в развитии содержания принципа верховенства права существенную роль играют органы конституционной юрисдикции, которые путем толкования конституционных норм формируют концепцию рассматриваемого института, выделяя его элементы, которые в конечном итоге определяют базовые направления правовой политики. Это особенно важно в тех странах, где верховенство права прямо не закреплено в конституции.

Значительное количество участников обращают внимание, что нет какой-либо единой и устоявшейся концепции верховенства права. Речь можно вести только о доминировании одной из них во взглядах и подходах конституционалистов. Специалисты выделяют две основные концепции верховенства права: формальную и содержательную (материальную), связанные с теориями соответственно правового позитивизма и естественного права.

Формальная трактовка верховенства права во главу угла ставит процедурные аспекты, подчинение власти формальному закону, отодвигая на второй план суждения о справедливости самих законов, их эффективности и предсказуемости.

Содержательная же концепция верховенства права, наряду с формальными, выдвигает требования к качеству законов, которые должны основываться на фундаментальных правах человека, отвечать запросам социальной и политической структуры общества, исходить из высших неписаных принципов морали и справедливости, а также четко исполняться в правоприменительной практике.

Отрадно отметить, что большинство наших коллег поддерживают так называемый формально-содержательный подход, который исходит не только из необходимости простого следования положениям закона, но и требует анализа содержания этих законов, чтобы последние основывались на общепризнанных конституционных ценностях, не посягали на основные права и свободы человека и находили правильное применение.

Основным докладчиком было верно указано, что, несмотря на различные подходы к закреплению верховенства права в национальных юрисдикциях отдельных государств, в вопросе об основных составляющих компонентах данного принципа наблюдается определенный консенсус.

Ряд участников предложили свои оригинальные подходы к классификации элементов верховенства права. Каждый из них интересен по-своему и заслуживает внимания. Однако, несмотря на различные формулировки авторов, в них, так или иначе речь идет о компонентах, которые систематизированы в докладе Венецианской комиссии о верховенстве права, принятом в 2011 году, где указаны шесть, а именно: законность, в том числе прозрачный, подотчетный и демократический процесс принятия законодательства; правовая определенность; запрет на произвол; доступ к правосудию, обеспечиваемому независимыми и беспристрастными судами; соблюдение прав человека; недискриминация и равенство перед законом.

Основным докладчиком было предложено еще два элемента: разделение властей, социальная справедливость и благосостояние. Касательно обсуждаемой темы в официальных документах и теории права можно встретить разные термины: верховенство права, правовое государство, господство права, верховенство закона и другие. Как было подмечено на сессии, они, несмотря на близость содержания, несут несколько разные смысловые нагрузки. Если концепция «правового государства» («Rechtsstaat»), появившаяся благодаря письменным конституциям, была противопоставлена абсолютистскому режиму и больше сосредоточена на природе государства, то верховенство права («Rule of law») зародилось в залах суда в условиях отсутствия письменной кодифицированной конституции.

Во французской теории правового государства («Etat de droit»), сформировавшейся на основе Декларации прав человека и гражданина 1789 года, подразумевается проведение судебного (конституционного) надзора за обычным законодательством. Все эти термины используются в международной практике и конституционном законодательстве различных стран.

Несмотря на определенные сложности, принцип верховенства права последовательно изучается и внедряется и в странах, которые в недавнем прошлом руководствовались идеями так называемой социалистической законности. В настоящее время в этих странах также наблюдается переход от весьма позитивистского подхода - верховенства закона к более общей концепции - верховенства права, которое воспринимается как ценность, требующая уважения и воплощения в реальной жизни.

Правильному пониманию и распространению верховенства права в международном масштабе служит принятый на 106-й пленарной сессии Венецианской комиссии Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права. Он нацелен на создание механизма оценки соблюдения верховенства права в конкретной стране с точки зрения ее конституционной и правовой структуры, действующего законодательства и судебной практики.

По мнению коллег, нет необходимости выделять какие-либо отрасли права или сферы, в которых верховенство права имеет особое значение. В большинстве ответов на вопросник говорится, что верховенство права важно во всех областях юриспруденции и ни одна из них не может быть исключением.

Особо внимание в дискуссиях было уделено влиянию международного права на интерпретацию концепции верховенства права в национальных юрисдикциях. Большинство высказавшихся признают важную роль международных актов в формировании и развитии компонентов верховенства права в отдельных странах, в частности, Всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о правах ребенка и других универсальных и региональных договоров, составляющих международный билль о правах человека.

Причем некоторые государства ориентируются на положения отмеченных актов, даже если они не являются их участниками. Степень влияния наднационального права, конечно, зависит от места международных договоров в иерархии действующего права той или иной страны. В силу общепризнанного характера многих международных соглашений, государства стараются обеспечивать максимальную гармонию между их стандартами и национальным законодательством, принимая законодательные и иные меры, соответствующие требованиям более высокого правопорядка, что является гарантией полноценной реализации принципа верховенства права.

Мне выпала честь проинформировать с высокой трибуны международную юридическую общественность с казахстанским опытом, в частности, с основными направлениями проведенной в стране конституционной реформы и мерами по утверждению в стране принципов правового государства. В Казахстане ряд конституционных норм содержит основные признаки и элементы принципа верховенства права.

Так, согласно Конституции, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1). Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории республики (статья 4). Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц (статья 34). Законы и иные правовые акты, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, отменяются и не подлежат применению (пункт 2 статьи 74).

Как видно, в Конституции Казахстана прослеживается не просто позитивистский подход о неукоснительном соблюдении законов, но и заложена идея о необходимости принятия так называемых правовых законов, единообразное и равное применение которых ко всем субъектам призвана обеспечивать независимая судебная система, а соответствие духу и букве Конституции - орган конституционного контроля.

Конституционный Совет Республики Казахстан с самого начала своей деятельности регулярно указывает на приоритет и высшую юридическую силу Конституции, которая содержит базовые элементы верховенства права, ориентирует органы государственной власти на широкомасштабную реализацию этих ценностей в повседневной работе.

Таким образом, очевидно, что верховенство права стало всеобщим доминирующим универсальным принципом современного конституционного законодательства, признаваемым как государствами, так и международными организациями.

Большинство членов международного сообщества признают верховенство права в качестве глобального идеала, к которому необходимо стремиться. В этом непрерывном процессе важно не просто формальное учреждение вышеотмеченных компонентов верховенства права, а обеспечение содержательного аспекта, который гарантировал бы соответствие принимаемых мер запросам общества и развития на основе уважения права как социальной ценности.

Верховенство права тесно связано с демократическим обществом, они взаимообусловлены и взаимозависимы. Как правильно отмечает Венецианская комиссия, верховенство права может успешно осуществляться только в стране, население которой ощущает коллективную ответственность за претворение в жизнь этого принципа и хочет сделать его неотъемлемой частью своей собственной правовой, политической и общественной культуры.

По итогам Конгресса было принято Специальное Коммюнике. В нем подчеркивается, что принцип верховенства права является краеугольным камнем каждой правовой системы в современном мире, где он неразрывно связан с демократией и защитой прав человека. Верховенство права является общепризнанным принципом, неотделимым от самой конституции. Поэтому в качестве основополагающего конституционного принципа он требует, чтобы принимаемые законы основывались на универсальных общепризнанных ценностях.

Следующий 5-й Конгресс будет проведен в Алжире.