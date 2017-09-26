СМИ озвучили итоговые гонорары Головкина и Альвареса
26 сентября 2017, 09:36
Доход Головкина составил 25 миллионов долларов (18,5 миллионов фунтов стерлингов), а Альварес заработал 35 миллионов долларов (25,9 миллионов фунтов).
Британское издание Daily Mail назвало цифры гонораров Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса за их поединок в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
По информации ресурса, доход Головкина составил 25 миллионов долларов (18,5 миллионов фунтов стерлингов), а Альварес заработал 35 миллионов долларов (25,9 миллионов фунтов).
При этом базовые гонорары GGG и «Канело» изначально равнялись 3 и 5 миллионов долларов, соответственно, без учета доли с доходов за билеты и платные трансляции.
Бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября и завершился вничью.
Фото: sports.kz
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