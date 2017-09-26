30 сентября состоится розыгрыш 21 миллиона тенге

За последний год Almacloud провела две подобные акции.

30 сентября в 15.00 на Шымбулаке состоится розыгрыш 20 000 000 и 1 000 000 тенге.





Компания ALMACLOUD.kz выпустила на рынок мобильное приложение Almaphone, c функцией личного секретаря и возможностью бесплатных звонков. За первый месяц после запуска подключилось более 800 человек. Продвижение и рекламу нового Казахстанского продукта, осуществили нетривиальным способом - запуск Акции по розыгрышу с призовым фондом 63 миллиона тенге:





• 3 приза по 20 000 000 тенге,

• 3 приза по 1 000 000 тенге,

• 8 поощрительных призов по 350 000 тенге.





Для участия в данной акции необходимо:





Зайти на сайт 1.Зайти на сайт www.almacloud.kz

2. Выбрать пакет Участника и ввести свои данные

3. Совершить оплату





После этого Вы получаете мобильное приложение Almaphone, номера для участия в акции и Almacoin. Акция является беспроигрышной – все участники бесплатно получают билеты в кино.

Более того 10% от Всех собранных средств идут на помощь детям с нарушениями слуха. Сейчас сбор идет на покупку слухового аппарата для 13-летнего мальчика Алинура. Ранее была оказана помощь 3 детям на общую сумму 13 миллионов тенге.









За последний год Almacloud провела две подобные акции. В результате 4 человека стали счастливыми обладателями двух квартир и двух TESLA MODEL S.









У каждого есть обязательства, кредиты, ипотеки или мечта, для осуществления которой всегда не хватает денег. Желании много, а зарплата одна, и она часто оставляет желать лучшего.





Осталось 3 дня! На сегодняшний день претендентов на 20 миллионов тенге всего 960 человек. Это беспрецедентный случай. Уже в четверг, в 23:59 закрывается регистрация и 30 сентября в 15.00 мы узнаем имена СЧАСТЛИВЧИКОВ. Эти же номера дальше участвуют в розыгрыше главных призов 2 декабря и 3 февраля.

Принять участие и приобрести пакеты можно на сайте www.almacloud.kz

Личное присутствие не обязательно. Участвуют все города!

Все вопросы в чате whatsApp: https://chat.whatsapp.com/6ILU2gdlz8kHNaYXntqPBx





Или по телефонам: +77088888887; +77088888877



