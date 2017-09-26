Излишки бензина и авиакеросина ожидают в Казахстане со следующего года

В Министерстве энергетики РК ожидают увеличение объёмов производства бензина и авиакеросина по итогам модернизации трёх заводов - Атырауского, Шымкентского и Павлодарского, передаёт МИА Казинформ».

Модернизация заводов предполагает два этапа: на первом - снижение импортных поставок нефтепродуктов из Российской Федерации, на втором - полное обеспечение и выход на экспортные рынки.

«Атырауский завод уже 16 сентября все установки закончил, сейчас идут пусконаладочные работы, и в конце ноября-декабре они обещают уже выпуск увеличенной продукции. По оценкам, планируется рост практически в 2,5 раза по бензину. Если ранее общее количество бензина составляло порядка 600 тысяч тонн, то теперь увеличится до миллиона 600 тысяч тонн», - сообщил на пресс-конференции вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

По его словам, на Шымкентском НПЗ первый этап уже закончен, наблюдается небольшой рост по бензину и дизельному топливу. Но основной прирост будет в следующем году.

«По графику, установку каталитического крекинга они запустят во второй половине 2018 года, и также практически в 2,5 раза нарастят производство бензина. По нашим оценкам, порядка одного миллиона 900 тысяч - 2 миллионов тонн у нас будут излишки. Необходимо будет искать уже экспортные рынки», - добавил вице-министр.

Павлодарский завод, как отметил А. Магауов, после проведения текущей модернизации будет делать акцент на обессеривание продукта и возобновление выпуска керосина. Там потребуется дополнительное время на сертификацию.

В целом, в Казахстане будет выпускаться порядка 900 тысяч - 1 миллиона тонн авиакеросина в год. Потребность на сегодня составляет порядка 600 тысяч тонн в год. «То есть у нас также появятся излишки авиакеросина», - заключил А. Магауов.

Анеля Касымова