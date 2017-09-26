80% казахстанцев за прошедший год не давали взятки

Заместитель Председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на встрече с представителями Республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» озвучил результаты опроса Казахстанского института стратегических исследований, согласно которого 80% респондентов за последний год не приходилось давать взяток, передает Zakon.kz

По словам спикера Агентства, внедрение институтов общественного контроля, а также проводимые совместно мероприятия положительным образом складываются на состоянии коррупции в целом. Введенный в СпецЦОНах страны институт общественного омбудсмена позволил более чем 700 гражданам получить бесплатные качественные консультации по вопросам государственных услуг.

Председатель республиканского общественного объединения Толеген Байгулов, в свою очередь, поблагодарил руководство Агентства за оказываемую поддержку, а также за готовность принимать объективную критику и находить скорейшие пути решения проблем.

По итогам встречи, участниками принято решение о запуске проекта «Астана - адалдық алаңы», который нацелен на становление столицы, как города, свободного от коррупции.

Ожидается, что будет принят комплекс мер для повышения эффективности деятельности и минимизации коррупционных рисков по отношению к другим социально значимым объектам города, с распространением данного опыта и в других регионах страны.

Участники встречи также обсудили перспективы укрепления сотрудничества Агентства с представителями гражданского общества и дальнейшую реализацию антикоррупционных проектов.