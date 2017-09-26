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Илон Маск раскроет главную цель SpaceX

26 сентября 2017, 09:51

Мероприятие IAC2017, 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, состоится 25-29 сентября в Австралии.

Глава SpaceX Илон Маск в Twitter пообещал раскрыть новые подробности системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса, представленной год назад, передает Lenta.ru.

«Основные улучшения и некоторые неожиданные приложения будут раскрыты в пятницу на конференции IAC2017 в Австралии», — написал бизнесмен.

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, состоится 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия).

Концепция ITS представлена Маском в 2016 году на 67-м одноименном мероприятии, проходившем в Гвадалахаре (Мексика). Конечной целью программы бизнесмен видит создание на Красной планете полностью автономного человеческого поселения. Техническая сторона проекта, о которой писала «Лента.ру», включает в себя, в частности, создание сверхтяжелой многоразовой ракеты и крупного пилотируемого корабля.

Фото: Mike Blake / Reuters

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