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Очередной инцидент произошел на «Абу Даби плаза» в Астане

26 сентября 2017, 09:53

О пострадавших не сообщается.

В Астане 26 утром на стройке ЖК "Абу Даби плаза" произошло ЧП - стрела крана повисла на тросах, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел рано утром. В КЧС МВД РК данную информацию подтвердили. Так, официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов сообщил, что на стройке ЖК "Абу Даби плаза" надломилась стрела башенного крана и повисла на тросах на верхнем этаже строящегося здания.

"Демонтаж должен быть произведен строительными организациями", - добавил Иманкулов.

фото: Today.kz

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