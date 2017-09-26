Очередной инцидент произошел на «Абу Даби плаза» в Астане
26 сентября 2017, 09:53
О пострадавших не сообщается.
В Астане 26 утром на стройке ЖК "Абу Даби плаза" произошло ЧП - стрела крана повисла на тросах, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел рано утром. В КЧС МВД РК данную информацию подтвердили. Так, официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов сообщил, что на стройке ЖК "Абу Даби плаза" надломилась стрела башенного крана и повисла на тросах на верхнем этаже строящегося здания.
"Демонтаж должен быть произведен строительными организациями", - добавил Иманкулов.
фото: Today.kz
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