В Алматы скончался первый премьер-министр РК Узакбай Караманов

Сегодня в Алматы на 81 году скоропостижно скончался известный общественный деятель и премьер-министр РК Казахской ССР Караманов Узакбай Краманович, передает Zakon.kz

Прощание с ним пройдет в среду 27 сентября в 9-00 в театре Ауэзова. Он будет похоронен на кладбище «Кенсай».

Узакбай Караманович Караманов (20 августа 1937, аул Уялы Аральского района Кызылординской области) — 25 сентября 2017 года последний Председатель Совета Министров Казахской ССР и первый Премьер-министр Казахской ССР.

В 1959 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт; 1961 г. — слушатель Высших инженерных курсов при Академии архитектуры и строительства СССР; кандидат технических наук; академик Международной экономической академии Евразии; академик Международной инженерной Академии Республики Казахстан.

Карьера: 1959 г. — прораб Шубар-Кудунской автобазы Актюбинского облавтотреста; 1960 г. — старший инженер отдела строительного управления треста «Кзыл-Ордастрой»; 1961 г. — старший прораб строительно-монтажного управления № 27 в г. Аральске; 1962 г. — начальник строительного управления в г. Аральске, член Коммунистической партии; 1964 г. — директор комбината строительных материалов и конструкций треста «Алмаатапромстрой»; 1966 г. — заведующий контрольно-строительной группой Управления делами ЦК Компартии Казахстана; 1967 г. — начальник СМУ № 22 треста «Алмаатапромстрой»; управляющий трестом «Алмаатапромстрой»; 1975 г. — начальник Главного управления Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР; 1980 г. — заместитель министра легкой промышленности Казахской ССР; 1982 г. — начальник Главного управления по строительству и эксплуатации селезащитных сооружений при Совете Министров Казахской ССР; 1984 г. — первый заместитель министра строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР; 1986 г. — первый заместитель министра строительства Казахской ССР; 1987 г. — председатель Госснаба Казахской ССР; 1989 г. — председатель Совета Министров Казахской ССР, народный депутат СССР C ноября 1990 г. — Премьер-министр Казахской ССР. В 1990—1991 гг. — член ЦК КПСС. 1991 г. — государственный советник Республики Казахстан; 1993 г. — президент Международного фонда спасения Арала; с 1996 г. — избирался в Мажилис (Парламент) Казахстана, руководил комитетом по экологии и природопользованию.

Основатель союза строителей Казахстана. Обладатель целого ряда государственных наград СССР и Казахстана.

Обладатель Европейской премии в области окружающей среды «Золотой глобус». Награждён орденом Трудового Красного знамени, орденом «Барыс» II степени; почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР и юбилейными медалями Республики Казахстан, золотой медалью «Инженерная слава» (Международная инженерная академия, 2016). Почетный гражданин Кызылординской области.