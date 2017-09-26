Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ForteBank признан «Трансформатором года 2017»

26 сентября 2017, 09:59

ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса.

В Астане прошла пятая международная конференция «Kazakhstan Growth Forum K17». Эта площадка традиционно собирает глав различных компаний, организаций и руководителей госсектора. Участники конференции активно обсуждали инновации, четвертую промышленную революцию, зависимость Казахстана от нефти и российской экономики, а также перспективы развития нашей страны.

После конференции состоялось торжественное вручение наград, лауреатам премии «Трансформатор года 2017». Премии получили 9 компаний, внесших самый активный вклад в трансформацию казахстанского рынка и корпоративной культуры.



ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса. ForteBank, завершив работу по объединению трех банков (Альянс Банка, Темiрбанка и ForteBank), стал активно работать над разработкой технологичных и современных продуктов, мобильного и интернет банкинга, и продолжил работу по трансформации имевшейся на момент слияния филиальной сети в оптимизированную современную сеть отделений нового формата по всей стране.



«ForteBank прошел уникальный трансформационный путь и сегодня является современным универсальным банком, уверенно входящим в число лидеров рынка. Мы признательны за оказанное внимание и будем продолжать работать над повышением качества обслуживания и предоставлением современных финансовых услуг», - прокомментировал награждение Председатель Правления ForteBank Магжан Ауэзов.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...