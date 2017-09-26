ForteBank признан «Трансформатором года 2017»

ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса.

В Астане прошла пятая международная конференция «Kazakhstan Growth Forum K17». Эта площадка традиционно собирает глав различных компаний, организаций и руководителей госсектора. Участники конференции активно обсуждали инновации, четвертую промышленную революцию, зависимость Казахстана от нефти и российской экономики, а также перспективы развития нашей страны.





После конференции состоялось торжественное вручение наград, лауреатам премии «Трансформатор года 2017». Премии получили 9 компаний, внесших самый активный вклад в трансформацию казахстанского рынка и корпоративной культуры.









ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса. ForteBank, завершив работу по объединению трех банков (Альянс Банка, Темiрбанка и ForteBank), стал активно работать над разработкой технологичных и современных продуктов, мобильного и интернет банкинга, и продолжил работу по трансформации имевшейся на момент слияния филиальной сети в оптимизированную современную сеть отделений нового формата по всей стране.









«ForteBank прошел уникальный трансформационный путь и сегодня является современным универсальным банком, уверенно входящим в число лидеров рынка. Мы признательны за оказанное внимание и будем продолжать работать над повышением качества обслуживания и предоставлением современных финансовых услуг», - прокомментировал награждение Председатель Правления ForteBank Магжан Ауэзов.



