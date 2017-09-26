Сокращено количество таможенных ставок Единого таможенного тарифа

В плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» несколько пунктов отведены вопросам оптимизации налоговой и таможенной политик, сообщает ДГД по Жамбылской области.

Так, например, с начала текущего года предусматривается) по модели 0-5-12 в рамках однородных товарных групп на уровне 6 знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

В настоящее время в Едином таможенном тарифе установлены различные ставки таможенных пошлин от 0 до максимальных 80%, в том числе в рамках однородных групп товаров на уровне 6 и даже 9 знаков ТН ВЭД. Данная процедура предполагает, что все ставки импортных таможенных пошлин будут установлены на уровне 0%, 5% и 12 % от таможенной стоимости.

В настоящее время в 96 из 97 существующих товарных группах ТН ВЭД ЕАЭС установлено снижение ставок ввозных пошлин в диапазоне от 0,2% до 3,8 % от введенных ранее с соблюдением принципа единообразного снижения внутри каждой из товарных позиций ТН ВЭД.

При необходимости более детальную актуальную информацию по ставкам ввозных пошлин на конкретные интересующие товары участники внешнеэкономической деятельности могут получить на официальных сайтах Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан http://kgd.gov.kz/tnved/ и Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx.