Общий объем инвестиций в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства за 8 месяцев достиг 162 миллиардов тенге - на 7% больше, чем годом ранее

Инвестмагниты АПК - зерновые регионы: более половины капвложении пришлось на Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области

За январь-август 2017 объем инвестиций в основной капитал в сегменте АПК составил 162,4 млрд тг, на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Лидирует по объемам капвложений Северо-Казахстанская область - 24,5% от РК, 39,7 млрд тг, +10,7% за год. Далее - еще две ключевых житницы страны: Акмолинская область (14,2% от РК) и Костанайская область (14% от РК).

В многолетней динамике инвестпортфель сельхозотрасли сокращался лишь в кризисном 2015 году (-5,4% к 2014). Однако уже в прошлом году уровень инвествливаний вырос год-к-году сразу на 54,3%. В текущем году была приняла новая госпрограмма развития АПК на 2017-2021 годы, предусматривающая усиление инвестподдержки сектора.

Наибольший объем инвестиций обеспечен собственными вложениями бизнеса - 83,4% от портфеля, 135,5 млрд тг за январь-август 2017, +18,1% за год.

В ходе форума «AgroInvest Forum 2017», организованного «НУХ «КазАгро» и Министерством сельского хозяйства РК в августе 2017 года, председатель правления «КазАгро» Нурлыбек Малелов отметил, что только за последние почти 5 лет холдинг и его дочерние компании привлекли в сектор АПК более 1,3 млрд долларов США, 600 млн евро и порядка 1,5 млрд рублей - это суммарно более чем 375 млрд тенге иностранных инвестиций.

По словам руководителя холдинга, в Казахстане предусмотрен широкий спектр преференций для международных инвесторов, таких как отраслевые преференции в виде субсидий, кредитов и других льгот, освобождение от таможенных пошлин при реализации приоритетных инвестпроектов и т.д.

Наибольший объем инвестиций направлен в сегмент выращивания сезонных культур - 61,2% от портфеля, 99,3 млрд тг за 8 месяцев 2017 года, +1,3% к аналогичному периоду годом ранее.

Еще 26,9% пришлось на животноводство - 43,7 млрд тг, сразу +50,7% за год.