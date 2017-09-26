В Уральске двоих полицейских осудили за взятку и избиение задержанного
26 сентября 2017, 10:19
В полиции они проработали меньше года.
25 сентября в Уральске двоих полицейских осудили за взятку и избиение задержанного, пишет "Уральская неделя".
С 22 апреля до 2 мая Ахметгалиев и Серденов в районе центрального рынка останавливали машины и без составления протокола брали у водителей деньги в размере 1000-2000 тенге. В сумме Ахметгалиев получил 5000 тенге, а Серденов — 1000 тенге. 30 апреля Ахметгалиев доставил в опорный пункт гражданина Демеуова для составления протокола и избил его. Потерпевший обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб грудной клетки, а потом обратился в полицию.
23-летний Марат Ахметгалиев осужден по статье 366 «Получение взятки» и статье 362 «Превышение власти или должностных полномочий», и приговорен к 5 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 350 000 тенге с конфискацией имущества.
26-летний Айбек Серденов осужден по статье 366 «Получение взятки» и приговорен к выплате штрафа в размере 70 000 тенге с конфискацией имущества.
Оба осужденных навсегда лишены права работать в государственных органах. В полиции они проработали меньше года.
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