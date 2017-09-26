Какова судебная практика по реализации пилотного проекта по медиации

Медиация – один из принятых и действенных в мировой практике способов внесудебного разрешения споров. Закон «О медиации» в Казахстане принят 28 января 2011 года. Согласно данному закону медиация – это процедура урегулирования спора между сторонами при содействии незаинтересованной стороны - медиатора в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. Казахстан исторически обладал формой правосудия, содержащей элементы медиации – судами биев. Особую роль в снижении нагрузки на суды, возможности альтернативного способа разрешения споров должна «сыграть» медиация.





Преимуществами и особенностями медиации являются:





- неформальная и гибкая процедура;

- сохраняет и восстанавливает отношения;

- экономит ресурсы сторон;

- конфиденциальность;

- исключает риск публичного оглашения спора;

- решение удовлетворяет обе стороны и выполняется добровольно;

- медиатор заинтересован в мирном соглашении сторон;

- свободы выбора;

- участие в выработке и принятии решения;

- согласие сторон с принятым решением;

- возможность выхода из процесса;

- время и стоимость рассмотрения;

- отсутствие коррупционной составляющей.





Медиация обозначена одним из главных приоритетов казахстанского правосудия, как огромный потенциал развития правовой системы, содержащийся во внедрении альтернативных способов разрешения споров и конфликтов.





26 января 2017 года в рамках реализации поручений Главы государства, данных на VII внеочередном съезде судей республики, Председателем Верховного Суда Республики Казахстан утверждено Положение о реализации пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации (далее - пилотный проект), сроки проведения которого было установлено с февраля по июль 2017 года.





Целью пилотного проекта является внедрение в гражданское судопроизводство досудебного урегулирования отдельных категорий споров (конфликтов) в порядке медиации.

Задачами пилотного проекта является расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан, выявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора (конфликта).

Пилотный проект осуществляется по следующим категориям споров (конфликтов):





- в интересах ребенка (об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения родителя с ребенком и др.);

- о расторжении брака и разделе имущества;

- страховые;

- наследственные;

- трудовые;

- о выселении, по вопросам управления кондоминиумом;

- по договорам займа;

- возникающие между соседями об определении границ земельного участка, о заливе квартир.





Пилотный проект реализуется по двум направлениям (сегментам): организационному и информационному. Организационный сегмент предусматривает организацию работы судей путем проведения круглых столов, лекционных занятий, семинаров, тренингов. Информационный сегмент предусматривает проведение разъяснительной работы через СМИ, встреч с населением, размещения на интернет-ресурсах информации о проведении пилотного проекта, выступлений на теле, - радиоканалах.





По состоянию на 01 августа 2017 года Бородулихинским районным судом ВКО в рамках реализации пилотного проекта было окончено 118 дел гражданских дел.





Так, судом рассмотрено гражданское дело по иску Р. к ответчику С. о взыскании алиментов на содержание ребенка обучающего по очной форме обучения. На основании определения суда и в установленный судом срок в рамках осуществления пилотного проекта стороны представили суду ходатайство о прекращении гражданского дела на основании заключенного с участием судьи медиативного соглашения об урегулировании спора во внесудебном порядке, согласно которому ответчик признаёт исковые требования и обязуется выплачивать алименты истцу в размере 5 МРП ежемесячно. Определением суда производство по делу прекращено в связи с заключением соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.





Другой пример, в суд поступило исковое заявление о выселении. Истец К. обратилась в суд с иском к Т., мотивируя свои исковые требования тем, что после прекращения сожительства и совместного ведения хозяйства ответчик не выселяется из принадлежащего ей на праве собственности жилища. На основании определения суда и в установленный судом срок в рамках осуществления пилотного проекта стороны представили суду ходатайство о прекращении гражданского дела на основании заключенного с участием судьи медиативного соглашения об урегулировании спора во внесудебном порядке, согласно которому ответчик согласился с условиями иска о выселении, а истец обязался передать ответчику все предметы домашнего обихода и обстановки, в счет общих затрат на содержание жилища при совместном проживании, а также после его отчуждения передать 10 (десять) процентов от цены продажи квартиры наличными денежными средствами в день составления договора купли-продажи жилища.





Определением суда производство по делу прекращено в связи с заключением соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.





Распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан от 26 июля 2017 года внесены изменения и дополнения в распоряжение Председателя Верховного Суда Республики Казахстан от 26 января 2017 года «Об утверждении Положения о реализации пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации». Срок проведения пилотного проекта продлен до 31 декабря 2017 года, а также дополнен список категорий, по которым необходимо проведение медиации: о праве собственности на имущество; по договорам поставки, аренды, купли-продажи, перевозки; о защите прав потребителей; по корпоративным спорам; связанных с оказанием медицинских услуг.





Бородулихинским районным судом будут приложены все усилия для дальнейшей реализации пилотного проекта и пропаганды института медиации среди населения.





Д. Наукенова, судья Бородулихинского районного суда ВКО











































