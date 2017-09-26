В Узбекистане с 1 октября граждане смогут покупать валюту

Власти Узбекистана разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября, впервые за десятилетия, сообщает Reuters.





В настоящее время узбекистанцы могут покупать иностранную валюту исключительно на пластиковые платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.





Премьер Узбекистана, отвечая на вопрос, планирует ли правительство дальнейшую девальвацию национальной валюты, ответил журналистам: "Это рынок покажет".





Напомним, ранее индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам Узбекистана разрешили снимать со своих банковских счетов наличную иностранную валюту.





Первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов заявлял также, что Узбекистан планирует открыть продажу наличных долларов населению через несколько месяцев. По его словам, этот вопрос однозначно стоит на повестке дня и регулятор идет к этому поэтапно.





В Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.





Юридические лица могут приобретать валюту в банках без ограничений для оплаты по текущим международным операциям — для импорта товаров, работ и услуг, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных расходов и других переводов неторгового характера.



