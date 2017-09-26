Высшие судебные органы Казахстана и Китая подписали Меморандум о сотрудничестве

Начался рабочий визит Председателя Верховного Суда К.Мами в Китайскую Народную Республику. Мероприятие проводится в рамках Международного форума по судебному сотрудничеству на Шелковом Пути в г.Дуньхуане (провинция Ганьсу).

В ходе визита состоялась встреча К.Мами с Председателем Верховного Народного Суда КНР господином Цян Чжоу. Стороны отметили высокий уровень казахстанско-китайских отношений во всех сферах, в том числе по юридическим вопросам. Председатель Верховного Суда Казахстана поблагодарил за приглашение на предстоящий форум и отметил его важность для правовой поддержки межгосударственного сотрудничества.

К.Мами проинформировал китайского коллегу об основных итогах реформы судебной системы в рамках Плана Нации, развитии в Казахстане электронного правосудия и проводимой работе по улучшению уголовно-процессуального права. Особо был отмечен достигнутый высокий уровень совместной работы по вопросам обучения судей. В ходе беседы состоялся оживленный обмен мнениями по всем обсуждаемым вопросам.

В рамках встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между высшими судебными органами двух стран. В документе приоритетное внимание уделено вопросам судебного администрирования, электронного правосудия и образовательных программ. Отдельным пунктом прописано расширение взаимодействия между судебными образовательными учреждениями двух стран.

В меморандуме предусматривается обмен правовой информацией и судебной практикой, проведение соответствующих консультаций, оказание взаимной поддержки и выработка общих позиций в рамках международных программ, контактов и связей. Оговорены вопросы укрепления правовой помощи между двумя странами, в том числе в части признания и разрешения исполнения судебных решений, исполнения поручений о сборе доказательств и производстве иных процессуальных действий.

Выступая на церемонии подписания, К.Мами отметил, что Меморандум будет способствовать эффективному взаимодействию судебных органов двух стран в реализации совместных инициатив по совершенствованию правосудия и иным вопросам, связанным с верховенством права.