Российские министерства и госкомпании взялись за мониторинг Telegram

Telegram-каналы, в том числе анонимные, отслеживают в МВД, ФСБ и Минобороны, Минюсте, Сбербанке.

Министерства и госкомпании проводят официальный мониторинг общественно-политических каналов в Telegram. По данным издания «Ведомости», мониторят Telegram-каналы, в том числе и анонимные, в МВД, ФСБ и Минобороны, Минюсте, Сбербанке. Как пояснили в Генпрокуратуре, Telegram-каналы не включены в ежедневный мониторинг, но это не значит, что они оставлены без внимания.

По словам представителей МИДа, ведомство проводит ежедневный мониторинг в том числе блогов и соцсетей и «все заслуживающие внимания сообщения докладываются руководству министерства». Как сообщили в Минюсте, ведомство использует информационно-аналитическую систему для мониторинга Telegram-каналов, в том числе анонимных, на предмет упоминания Минюста и его деятельности. Издание отмечает, что, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Telegram-каналы мониторятся для президента, хотя, по мнению самого Пескова, «в них много шелухи». Как рассказал изданию собеседник во внутриполитическом блоке Кремля, мониторинг ведется в том числе на предмет вброса непроверенной или заведомо недостоверной информации. По словам представителя мониторинговой компании «Катюша», мониторинг для администрации президента и правительства ведется уже год. В общей сложности отслеживаются 200 каналов. В пресс-службе Госдумы отметили, что «читают все» и стараются следить за всем спектром новостей.

Большинство опрошенных изданием чиновников признались, что просматривают Telegram-каналы из интереса, а не для работы, но при этом «с осторожностью» относятся к опубликованной информации.

По словам создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, администрация сервиса не намерена вмешиваться в деятельность Telegram-каналов или как-то влиять на политику размещения информации в них.

Несмотря на растущую аудиторию, Минкомсвязи не планирует приравнивать крупные общественно-политические каналы в Telegram к СМИ. Как рассказал замглавы ведомства Алексей Волин в интервью информагентству ТАСС, в ведомстве понимают, что контролировать интернет и Telegram-каналы бессмысленно, поэтому настаивать на приравнивании Telegram-каналов к средствам массовой информации не намерены.