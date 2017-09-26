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Багдат Мусин о подделке iPhone в Алматы: Круто же!

26 сентября 2017, 10:55

Ребята имеют продвинутые навыки и имеют неплохое предпринимательское начало.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин на своей странице в Facebook прокомментировал сообщение о выявленном в Алматы цехе по сбору поддельных смартфонов iPhone, передает Zakon.kz.

"Парни подделывали iPhone?! Круто же! Мне кажется надо наоборот предоставить им возможность заниматься легальным производством. Помочь поставить цех по производству какой-нибудь техники в каком-нибудь технопарке! Выделить финансирование по льготной программе? Почему бы и нет? Все таки же объявили о Цифровом Казахстане! А если они собирали iPhone, миксуя оригинальные платы с дешевыми комплектующими, явно ребята имеют продвинутые навыки! И имеют неплохое предпринимательское начало", - написал он.

Напомним, накануне сообщалось, что в Алматы на территории торгового центра "Аэровокзал" выявлен подпольный цех в котором собирали и упаковывали поддельные смартфоны iPhone. Подделки продавали в алматинском ЦУМе и казахстанцам из других регионов. Отличить подделку от оригинала без вскрытия невозможно. При сборке использовалась оригинальная материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых неоригинальных комплектующих.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РК ("Незаконное использование чужого товарного знака"). После предварительного расследования дело будет направлено в суд.

Фото: lifehacker.ru

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