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В аэропорту Актау у мужчины изъяли запрещенную религиозную литературу

26 сентября 2017, 11:02

Мужчину оштрафовали.

В международном аэропорту Актау задержан мужчина за хранение запрещенной литературы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Органами внутренних дел на транспорте постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов ввоза, хранения и распространения на территории нашей республики информационных материалов экстремистского содержания.

В рамках данной деятельности сотрудниками транспортной полиции в международном аэропорту Актау задержали 24-летнего жителя Атырау, у которого обнаружены и изъяты материалы религиозного содержания - 15 книг, 17 тетрадей, 10 брошюр и листовки на арабском языке.

По результатам проведенной религиоведческой экспертизы в содержании изъятых материалов установлены признаки разжигания религиозной розни.

Решением специализированного межрайонного административного суда Актау задержанный признан виновным в хранении запрещенных материалов без признаков уголовно наказуемого деяния и привлечен к административной ответственности по ст.453 ч.4 КоАП РК с наложением штрафа в размере 100 МРП (226 900 тенге).

фото: DailyNews.kz

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