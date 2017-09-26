В аэропорту Актау у мужчины изъяли запрещенную религиозную литературу

В международном аэропорту Актау задержан мужчина за хранение запрещенной литературы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.





Органами внутренних дел на транспорте постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов ввоза, хранения и распространения на территории нашей республики информационных материалов экстремистского содержания.





В рамках данной деятельности сотрудниками транспортной полиции в международном аэропорту Актау задержали 24-летнего жителя Атырау, у которого обнаружены и изъяты материалы религиозного содержания - 15 книг, 17 тетрадей, 10 брошюр и листовки на арабском языке.





По результатам проведенной религиоведческой экспертизы в содержании изъятых материалов установлены признаки разжигания религиозной розни.





Решением специализированного межрайонного административного суда Актау задержанный признан виновным в хранении запрещенных материалов без признаков уголовно наказуемого деяния и привлечен к административной ответственности по ст.453 ч.4 КоАП РК с наложением штрафа в размере 100 МРП (226 900 тенге).



