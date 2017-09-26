Евро значительно упало после выборов в Германии

Но аналитики обещают, что это не надолго.

Первые результаты выборов в Германии резко ослабили евро, продемонстрировав появление в регионе новых политических рисков, поскольку позиции Ангелы Меркель оказались явственно подорваны в связи неожиданно высокими результатами, полученными антииммиграционной партией «Альтернатива для Германии», выступающей не только за депортацию из страны мигрантов, но и за выход из ЕС.





Г-же Меркель удалось остаться на 4-й срок в должности канцлера Германии, однако на этот раз формирование коалиционного правительства окажется для нее гораздо более сложной задачей, поскольку блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), равно как и социал-демократы из СДПГ набрали по итогам выборов минимальное за всю послевоенную историю страны число голосов.





Евро в настоящее время торгуется с понижением в районе $1.1855, хотя в конце прошлой недели укреплялся выше отметки $1.199.





Юносуке Икеда, главный валютный стратег Nomura признает потенциал ослабления евро против доллара после многомесячной фазы роста, а также прогнозирует укрепление фунта.





В понедельник британская валюта выросла против доллара на 0.22% до $1.352, восстановившись после снижения в конце прошлой недели, спровоцированного речью премьер-министра Мэй, которая предоставила слишком мало новой информации по дальнейшим перспективам процесса Брекзита. Согласно текущим официальным оценкам, альянс Меркель ХДС/ХСС набрал 32.7% голосов избирателей, социал-демократы – 20.2%, а «Альтернатива для Германии» - 13.4%.





После поражения на предыдущих выборах, Свободная демократическая партия вернулась в парламент с 10.5% голосов, а «зеленым» удалось набрать 9.4%. Как предполагается, обе эти партии войдут в состав нового коалиционного правительства.





Стробек полагает, что такой расклад сможет оказать незначительную поддержку фондовому рынку Германии в связи с «ожиданиями увеличения бюджетных расходов и реализации политики, направленной на стимулирование спроса». «Особенно благоприятно это должно отразиться на акциях инфраструктурного и оборонного секторов», - добавляет он. Хотя ожидается, что среднесрочные последствия будут минимальными, все же результаты выборов обусловили «появление более высоких политических рисков для Европы, чем прогнозировалось ранее», комментирует Тимоти Граф, главный стратег State Street Global Markets по европейскому региону.

«Меркель предстоит сформировать коалицию как минимум с двумя партиями, что потенциально чревато рисками». Главный валютный стратег Société Générale Кит Юкс ожидал лишь умеренных распродаж евро, однако он предупредил, что итоги выборов могут стать «тревожным звонком», указывающим на угрозу популизма в Европе.

В Казахстане по данным Kurs.kz евро можно продать за 403-404 тенге, а купить за 406-407 тенге.

Источник: Forexpf.Ru