8 лет колонии просит обвинение для ограбивших "Альфа-банк" в Алматы
26 сентября 2017, 11:12
Прокурор переквалифицировал статью с "разбоя" на "не опасное для жизни хищение".
По восемь лет лишения свободы запросило гособвинение для ограбивших "Альфа-банк" в Алматы.
Ограбление банка произошло 27 июня. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге.
Уголовное дело в отношении Максима Бескишкина и Ивана Жукова, обвиняемых по части 4 статьи 192 (Разбой) УК РК, рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.
Гособвинение запросило для обоих подсудимых по восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Прошу признать виновными по статье 191 части 4 пункту 2 и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сказал прокурор.
Также стоит отметить, что прокурор переквалифицировал дело со статьи 192, часть 4 (разбой) на статью 191, часть 4 пункт 2 (хищение, не опасное для жизни) УК РК. Потерпевшая сторона в связи с погашением задолженности отозвала гражданский иск размером в 300 тысяч тенге.
На прошлом судебном заседании подсудимые заявили, что на преступление их толкнуло наличие неоплаченных кредитов.
источник: Sputniknews.kz
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