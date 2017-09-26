Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На Филиппинах нашли 10-метровую тушу загадочного морского животного

26 сентября 2017, 11:12

Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море для захоронения.

На берегу филиппинского острова Лейт обнаружили тушу огромного морского животного. Об этом сообщает издание Metro, передает Lenta.ru.

Находку сделал 42-летний житель города Маасин Нухнух Капистрано (Nujnuj Capistrano). Он заметил и сфотографировал зловонные останки, когда гулял по пляжу.

«Меня удивило, что они настолько большие, — утверждает он. — К тому же я впервые вижу такое существо».

Длина гниющей туши составляла около 10 метров. Начавшееся разложение затрудняло ее идентификацию.

Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море для захоронения.

По мнению Джулиуса Альпино (Julius Alpino) из местного Бюро рыбных и водных ресурсов, волны вынесли на пляж разлагающуюся тушу кита. Издание отмечает, что не все разделяют его мнение.

В мае сообщалось, что на берегу индонезийского острова Серам нашли 15-метровую тушу неопознанного морского животного. Местные рыбаки полагали, что останки принадлежат гигантскому кальмару. По другой версии, это мертвый горбатый кит.

Кадр: Patasiwa Kumbang Amalatu / YouTube

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...