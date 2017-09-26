На Филиппинах нашли 10-метровую тушу загадочного морского животного
26 сентября 2017, 11:12
Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море для захоронения.
На берегу филиппинского острова Лейт обнаружили тушу огромного морского животного. Об этом сообщает издание Metro, передает Lenta.ru.
Находку сделал 42-летний житель города Маасин Нухнух Капистрано (Nujnuj Capistrano). Он заметил и сфотографировал зловонные останки, когда гулял по пляжу.
«Меня удивило, что они настолько большие, — утверждает он. — К тому же я впервые вижу такое существо».
Длина гниющей туши составляла около 10 метров. Начавшееся разложение затрудняло ее идентификацию.
Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море для захоронения.
По мнению Джулиуса Альпино (Julius Alpino) из местного Бюро рыбных и водных ресурсов, волны вынесли на пляж разлагающуюся тушу кита. Издание отмечает, что не все разделяют его мнение.
В мае сообщалось, что на берегу индонезийского острова Серам нашли 15-метровую тушу неопознанного морского животного. Местные рыбаки полагали, что останки принадлежат гигантскому кальмару. По другой версии, это мертвый горбатый кит.
Кадр: Patasiwa Kumbang Amalatu / YouTube
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