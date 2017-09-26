Опубликованы предварительные результаты референдума в Иракском Курдистане

"Подсчет продолжается, подсчитано 282 тысячи 17 голосов. За независимость проголосовали 93,29% избирателей, против — 6,71", — заявил представитель комиссии. Он отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Официальные итоги будут оглашены в четверг.





По последним данным, в референдуме участвовали около 3,3 миллиона человек, явка составила 72,16%.





По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Принять участие в голосовании могли все граждане Ирака, зарегистрированные на территории Иракского Курдистана или в курдских районах. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании в понедельник участвовали не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступали через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.



