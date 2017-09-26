МОН РК: У учеников в РК будут «личные кабинеты» с информацией от детского сада до PhD

Для всего этого в школах нужен скоростной интернет.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на заседании правительства рассказал об обеспечения школ страны высокоскоростным интернетом , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня большинство наших школ имеют доступ к цифровым образовательным ресурсам. Это более 80 тысяч 3-5-минутных видео интерактивных и мультимедийный уроков для ученика на трех языках. Учителя они не заменят, но являются сильнейшим подспорьем для повышения качества преподавания. Особенно актуально это для наших малокомплектных школ», - сказал он.





По его словам, в школах, где нет интернета эти пособия устанавливают на школьные сервера - обеспечивается оффлайн доступ.





«Но это не очень эффективно в плане обновления и контроля. Также нам важно полноценно использовать электронные дневники, как уход от бумажной отчетности и как наша дорога к полной цифровизации образования. В идеале у нас у каждого ребенка будет свой «личный кабинет», в котором будет храниться вся информация от детского сада до PhD. Все олимпиады, дипломы, портфолио, работы. Для всего этого в школах нужен скоростной интернет», - пояснил глава ведомства.





Как отметил Е. Сагадиев, на сегодня ситуация в целом неплохая, к интернету в республике подключено 98% школ или 6956.





«Из них к широкополосному интернету со скоростью 4 мБит в секунду, который нам необходим, подключены всего 2400 школ или 34%. За последние 2 года данный показатель увеличился на 9%. Особенно сложно в малокомплектных школах. Из малокомплектных школ широкополосным доступом к интернету обеспечен всего 11% или 360 МКШ», - уточнил он.





В развитии темы министр добавил, что в большинстве населенных пунктов, где функционирует МКШ, техническая возможность для подключения широкополосного интернета отсутствует. В связи с этим в текущем году более плотно стали использоваться спутниковые технологии.





«Поэтому любые вложения для нас будут очень важны. Также в текущем году бюджетные средства на обеспечение доступа к высокоскоростному интернету были посажены трансферами в местные бюджеты. Однако, проанализировав ситуацию с закупом местными исполнительными органами услуг предоставления интернета школам, МОН считает этот подход не совсем эффективным. Во-первых, местными исполнительными органами не обеспечена единая техническая политика предоставления услуг: разная скорость, разные сопутствующие услуги», - пояснил глава ведомства.





«Во-вторых, закуп осуществляется очень разрозненно, некоторые области не осуществили подключение школ к 2017 году. Это влечет за собой некачественное предоставление доступа к Сети. В связи с этим для организации контроля повышения качества управления подключение к интернету, мы считаем, в 2018 году целесообразно осуществление централизации услуг по подключению интернета школ должно проводить министерство информации и коммуникации», - заключил Е. Сагадиев.





Ксения Давыдова, Астана